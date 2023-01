Klachten in Zandhoven over landbouwer die 14 hectare akkers verhoogt: hopen zand en te veel trucks

Verschillende gemeentelijke diensten in Zandhoven krijgen klachten over grootschalige grondwerkzaamheden in Viersel naast het Netekanaal. Een landbouwer laat er 14 hectare landbouwgrond verhogen om betere teelten in drassig gebied toe te laten. Gemiddeld gaat het om 16 centimeter maar op sommige percelen komt er 40 centimeter bij. Daarvoor is enorm veel zand nodig. Buurtbewoners klagen dan ook over de aanhoudende transporten. Er is ook schade aan de weg.