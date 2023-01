Knokke-Heist krijgt nieuw dierenasiel op ongeveer dezelfde plek van asiel nu

Knokke-Heist heeft acht locaties tegen elkaar afgewogen. Ook werd even gedacht aan een samenwerking met bijvoorbeeld Brugge. Toch zal het nieuwe asiel op ongeveer dezelfde locatie komen als waar de huidige gebouwen nu zijn, namelijk langs de Sluisstraat bij het containerpark.

"Ik vind dat eigenlijk niet de beste plek, maar op andere locaties zouden we heel wat papierwerk moeten indienen en dat stelt de bouw al snel vier jaar uit. Het is van absoluut belang dat we het nieuwe asiel snel hebben, want er zijn volgens mij bijna geen meer in West-Vlaanderen."