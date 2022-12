Kopen we binnenkort kaas zonder koe? Misschien wel, dankzij de doorbraak van deze Gentse start-up

Toch zijn ze er bij Those Vegan Cowboys dus in geslaagd die caseïne na te maken. Hebben zij dan het geheim ontsluierd? Of is dat een bedrijfsgeheim? "Nee", geeft Korteweg toe nadat we even hebben doorgevraagd. "Ik weet zelf niet hoeveel proteïnes we precies gebruikt hebben. Het is trouwens maar zeer de vraag of je ze alle vier nodig hebt. Bij een koe zijn het er vier, maar andere zoogdieren hebben er maar twee of drie. Dat moeten we dus nog gaan testen."