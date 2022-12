Koppel met zoontje van 6 maanden als Maria, Jozef en Jezus in kerststal Kalmthout

In het Kalmthoutse dorp Achterbroek is het een jarenlange traditie dat een koppel en hun baby in de stal plaatsnemen tijdens de kerstviering in de kerk. Dit jaar is de eer voor Britt, Goutham en de 6 maanden oude Theo. Goutham is van Indiase afkomst en dat zal een mooi beeld opleveren, want ook de pastoor van Achterbroek is afkomstig uit Zuid-India.