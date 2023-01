Kunstschaatster Loena Hendrickx uit Arendonk genomineerd voor "Sportvrouw van het Jaar": "Een geweldig gevoel"

Kunstschaatster Loena Hendrickx uit Arendonk maakt kans om "Sportvrouw van het Jaar" te worden. De andere genomineerden zijn wielrenster Lotte Kopecky en atlete Nafi Thiam. "Ik werd vanmorgen wakker met verschillende berichtjes dat ik genomineerd was", vertelt Loena aan Radio2 in Antwerpen. "Ik kon het niet meteen geloven maar het gaf een geweldig gevoel. Ik ben heel vereerd. Ik heb heel mooie prestaties neergezet maar ik ben niet de enige natuurlijk." Voor Loena is het moeilijk om haar kansen in te schatten. "Lotte en Nafi zijn 2 toppers. Het wordt moeilijk maar het is sowieso een eer om naast deze twee te staan."