Laatste Grauwzuster van Tienen, zuster Juliana, verlaat klooster

Zuster Juliana trad in 1946 toe tot Grauwzusters in Tienen. Een congregatie die op haar hoogtepunt zo'n 50 zusters telde. De zusters woonden in het klooster van het Regionaal Ziekenhuis en velen van hen werkten ook in het ziekenhuis. Zuster Juliana was er tussen 1956 en 1991 verpleegster in het operatiekwartier.