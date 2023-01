In Bekegem stopt laatste Vlaamse kweker van foie gras met dwangvoederen

Filip Callemeyn, de zaakvoerder van Bekegemse foie gras blijft wel eenden kweken voor andere specialiteiten, zoals gerookte eendenborst, eendenmagen of geconfijte eendenbout. Hij blijft ook bereidingen met foie gras aanbieden, zoals terrine, maar dan op basis van levers die elders zijn aangekocht, in Frankrijk bijvoorbeeld of Wallonië. Daar is het wel nog mogelijk om dieren te dwangvoederen.



Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts beseft dat de praktijk elders wel nog toegepast wordt en wil zijn strijd tegen het dwangvoederen nu verderzetten op Europees niveau. België is de op een na grootste afnemer van foie gras ter wereld, na Frankrijk.