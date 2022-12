Lijnbus brandt uit in Opglabbeek: iedereen net op tijd geëvacueerd

In de Centrumstraat in Opglabbeek (Oudsbergen) is een lijnbus in brand gevlogen. De passagiers konden allemaal op tijd de bus verlaten, er raakte niemand gewond. Burgemeester Marco Goossens zag het gebeuren: "Ik was aan het werk in het gemeentehuis van Opglabbeek en toen ik door het raam keek zag ik achteraan de bus vlammen opwaaien. Ik ben toen meteen naar buiten gegaan om hulp te bieden. Er kwamen ook mensen uit andere richtingen aangelopen. We zorgden ervoor dat alle passagiers uit de bus raakten."