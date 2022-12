Magazijnmedewerkers vinden en opleiden met een game: "Zo bereiken we anderstaligen en laagopgeleiden"

Het kenniscentrum Logistiek in Berchem, VIL, wil twee "serieuze games" ontwikkelen om openstaande vacatures in de logistiek in te vullen zoals magazijnmedewerker. Via zo'n game waarin weinig taal wordt gebruikt, kunnen kandidaten die anderstalig zijn of laagopgeleid, aantonen dat ze geschikt zijn voor de job. De games kunnen door bedrijven ook gebruikt worden om mensen op de werkvloer op te leiden.