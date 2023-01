26 jaar cel voor man uit Lauwe voor gifmoord op zijn partner

Haar partner ontkende eerst iets met de vergiftiging te maken te hebben en opperde dat ze misschien zelfmoord had gepleegd. Maar het onderzoek toonde aan dat hij informatie had opgezocht over vergiftiging en de bonen ook gekocht had. Uiteindelijk gaf hij toe dat het al een tijdlang slecht ging in hun relatie. Zij zou volgens hem zeer brutaal zijn omgegaan met zijn twee zonen uit een eerdere relatie.

"Een scheiding zag hij niet zitten", zegt zijn advocaat Kris Vincke. "Hij had ondertussen ook een dochter met het slachtoffer. Hij was bang dat hij zijn kinderen zou verliezen en in een financieel moeras zou terechtkomen." Daarom plette de man de bonen en mengde die regelmatig in het eten van zijn vriendin. Die werd ziek en overleed uiteindelijk.