Man veroordeeld die homofobe beledigingen riep naar schrijfster Saskia de Coster in Antwerpen

Een 51-jarige man uit Zoersel is veroordeeld tot 6 maanden cel en 800 euro boete omdat hij homofobe beledigingen had geroepen naar schrijfster Saskia de Coster. De feiten speelden zich vorig jaar af, op de Najaarsfoor op de Dageraadplaats in Antwerpen. Er onstond een woordenwisseling en de man had haar meermaals uitgescholden voor "vuil lesbowijf". Hij kwam zeer dicht bij de schrijfster staan en kwam erg bedreigend over. Haar zoontje ging uit angst wat verderop staan. Ze waren allebei erg aangedaan door het voorval en de Coster deed aangifte bij de politie.