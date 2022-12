Huidige vogelgriepepidemie is grootste ooit, zeggen Europese gezondheidsautoriteiten

In het eerste jaar van de aanhoudende epidemie, tussen oktober 2021 en september 2022, werden 2.500 uitbraken in pluimveebedrijven in 37 Europese landen vastgesteld. Dat blijkt uit een verslag van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het referentielaboratorium van de Europese Unie. Daarnaast meldden de organisaties 230 uitbraken bij in gevangenschap levende vogels en bijna 3.900 bij wilde vogels.