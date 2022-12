Na 2 jaar gaat verlichte Kersttram weer rijden tussen De Panne en Koksijde

"Ik speel ook kerstman op de tram. Het is zo tof om daarop de mensen te entertainen. Ik zwaai dan ook naar mensen die op straat lopen en dat tovert een glimlach op hun gezicht. Het is echt een mooie tram en binnenin is het gezellig. Door de versiering doet het een beetje denken aan de wagen van Coca-Cola in de kerstreclames."