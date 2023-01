Nieuwe fabriek biedt kansen voor chemisch bedrijf uit Lokeren: "We willen uitbreiden naar andere sectoren"

In 2000 kwam het bedrijf in Lokeren terecht, maar de site voldoet niet meer aan de huidige normen. "De wetgeving en de milieunormen in de chemiesector worden alsmaar strenger. We zijn verplicht om een grote stap te zetten en dat doen we met de nieuwe fabriek, die ook op het industriepark E17/4 komt. Twee jaar geleden hebben we de grond gekocht. Aangezien het vergunningstraject voor een chemiebedrijf wel wat tijd beslag neemt, zijn we nu, bijna drie jaar later, eindelijk aan het bouwen."