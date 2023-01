Nieuwe schepen in Zwevegem na geval van verkeersagressie

Dirk Desmet is de nieuwe schepen in Zwevegem. Hij zou sowieso schepen worden vanaf 2023 volgens het akkoord gesloten na de verkiezingen in 2018. Desmet zou Marc Claeys (Samen!) vervangen die met pensioen zou gaan. Maar Marc Claeys neemt nu toch geen ontslag en zal nog de volle twee laatste jaren van deze legislatuur aanblijven als schepen.

Marc Desloovere was verontschuldigd op de gemeenteraadzitting. Hij zal wel blijven zetelen in de gemeenteraad. Vanaf 31 december legt Desloovere zijn schepenambt neer omdat hij naar eigen zeggen moeilijk kan functioneren na een onderzoek van mogelijke verkeersagressie tegen hem.

Meer dan een maand geleden reed Desloovere achter een vrouw die hem geen voorrang had gegeven in het verkeer. Hij zou de vrouw achtervolgd hebben tot in de kleedkamer van het bedrijf waar ze werkt. Het kwam tot een felle discussie, waarbij hij ook fysiek geweld zou gebruikt hebben. Maar Desloovere ontkent dat met klem.