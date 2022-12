Nooit piekten de temperaturen hoger in België: 2022 was uitzonderlijk warm en droog

Bredere cijfers tonen opnieuw aan hoe de klimaatverandering speelt: "De voorbije 30 jaar hebben we gemiddeld ongeveer 30 zomerdagen per jaar gehad. De periode daarvoor, van 1961 tot 1990, waren dat er ongeveer 20", schetst Mormal. Of hoe op 30 jaar tijd, op één generatie, het aantal zomerdagen in België met de helft is toegenomen.

Omdat zomerdagen door de klimaatopwarming steeds vroeger vallen en ook later op het jaar voorkomen, wordt de tijdspanne tussen de eerste en laatste zomerdag steeds groter. Dat zien we duidelijk in onderstaande grafiek van het KMI. De "accordeon" wordt steeds breder naar de rechterkant, naarmate de tijdlijn oploopt. Hoe langer de verticale lijnen, hoe groter de tijdspanne.