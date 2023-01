Holsbeek wil trajectcontrole plaatsen met opbrengst van  snelheidsboetes

De gemeente Holsbeek ontvangt sinds 1 december zelf de centen voor de GAS-boetes die in de gemeente worden uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. Het gaat om overtredingen in de zones 30 en 50 waarbij niet meer dan 20 kilometer per uur te snel gereden wordt. Indien sneller of geflitst in zone 70 mag je je nog altijd verwachten aan een boete van de federale overheid.