Oud-rector Luc De Schepper van UHasselt op 65-jarige leeftijd overleden

In oktober 2004 volgde De Schepper Harry Martens op als rector van het Limburgs Universitair Centrum, dat een jaar later werd omgedoopt tot Universiteit Hasselt. Luc De Schepper vond dat een zo breed onderwijsaanbod nodig was om meer Limburgse jongeren in het hoger onderwijs te krijgen. Zo pakte hij in 2018 uit met het ambitieuze groeiplan om 12 opleidingen toe te voegen aan de opleidingen. Dat plan werd bij andere universiteiten niet op gejuich onthaald en ook de Vlaamse regering ging er maar voor een deel op in. Tijdens de ambtstermijn van De Schepper zijn er drie opleidingen bijgekomen, maar de nieuwe studierichtingen van de afgelopen jaren zijn nog het resultaat van zijn ambitieuze plannen.