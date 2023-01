Politie in Roeselare doet grote drugsvangst

Commissaris Carl Vyncke van de politiezone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede) is vol lof over het werk van zijn speurders. "Dit is een opsteker voor onze recherche. Ik weet ook wel dat er snel op andere plaatsen weer andere drugsdealers zullen opduiken. Maar elke klap die we kunnen toedienen aan het drugsmilieu, is van tel."