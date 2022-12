Actie van politievakbonden in Brussel leidt tot verkeershinder

De politievakbonden voeren vanmorgen actie in de straten van Brussel. Ze eisen dat de regering de gemaakte afspraken nakomt, onder meer over een loonsverhoging voor politiemensen en een regeling voor vervroegd pensioen. De actie veroorzaakt verkeershinder in en om de hoofdstad. De politie vraagt om de Kleine Ring te vermijden, vooral in de buurt van de Wetstraat. Verschillende tunnels zijn afgesloten. Hoe lang de hinder zal aanhouden, is niet duidelijk.