Stationsbuurt in Denderleeuw opnieuw rustig: proefproject met systematische identiteitscontrole heeft geholpen

Het burgemeestersbesluit was van kracht voor een periode van vier weken en is nu afgelopen. "Onze bedoeling van de identiteitscontroles was om te sensibiliseren en de daders af te schrikken. Deze inspanningen in combinatie met andere factoren zoals de koude temperaturen, de politiecontroles op regelmatige basis en de veiligheidsacties in en rond het station in samenwerking met onze lokale politiezone, Securail en de Spoorwegpolitie zorgen voor een positieve evolutie", zegt burgemeester Jo Fonck. "We blijven in nauw contact met onze partners en volgen de situatie van nabij op. Van zodra we opnieuw negatieve signalen opmerken, zullen we niet aarzelen om actie te ondernemen."