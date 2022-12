Van "niet goed genoeg" tot "erg tevreden": gemengde reacties bij Nederlandse oud-kolonies na excuses van premier Rutte

"Het slavernijverleden is een donkere bladzijde in onze geschiedenis en een gezamenlijke aanpak vanaf het begin, was aannemelijker geweest om samen te werken naar een moment van eer en herstel", zegt de president in een verklaring. "Het treffen van de voorbereidingen voor het aanbieden van excuses, is namelijk even belangrijk als het in de praktijk daadwerkelijk aanbieden van deze excuses."