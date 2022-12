Rode Duivel Jan Vertonghen schenkt kerstcadeautjes aan patiëntjes UZA in Edegem

"Ik probeer dit zoveel mogelijk te doen", zegt Vertonghen. "Nu ik weer in België woon, is het voor mij makkelijker om eens langs te gaan en de kinderen een hart onder de riem te steken. We zijn met de Rode Duivels in een geweldige bevoorrechte positie en het is fijn om op deze manier iets terug te doen. We kunnen met kleine dingen iemand blij maken en dat beseffen we niet altijd. Op een moment dat ik dat wel besefte, zo rond mijn honderdste interland, zijn we met de Foundation gestart. Als je in een ziekenhuis op de deur klopt en je merkt hoe gelukkig je die kindjes kan maken, doe je misschien geen wonderen maar zo'n gebaar kan wel helpen bij hun herstel, daar ben ik van overtuigd."

