Rode Kruis zoekt tijdens kerstvakantie extra bloeddonoren in donorcentrum UZA

In het donorcentrum van het Rode Kruis in het UZA in Edegem zijn ze op zoek naar extra mensen die tijdens de weken van Kerstmis en Nieuwjaar bloed, plasma of bloedplaatjes willen komen geven. Die oproep is nodig omdat het Rode Kruis elk jaar het aantal bloedgevers ziet dalen tijdens de kerstvakantie. De bloedvoorraad daalt deze dagen gemiddeld met 19 procent.