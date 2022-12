Vlaamse regering strijdt mee tegen kansarmoede: 1,3 miljoen euro subsidies voor buurtproject Samen op straat en 300.000 euro voor De Warmste Week

Jongeren die klein wonen, brengen vaak veel tijd door op straten en pleinen in de buurt, maar hun aanwezigheid daar wordt door buurtbewoners vaak als overlast beschouwd. De medewerkers van Samen op straat trekken naar die pleintjes om er aan de slag te gaan met jongeren die geen aansluiting vinden bij jeugdwerk, opleidingen of jobs. Ze vertrekken vanuit de noden en behoeften van de jongeren en helpen hen hun talenten in te zetten in de wijk om op die manier bruggen te bouwen of te herstellen.