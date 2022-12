Verpleegkundige wint Scriptieprijs met app die levens kan redden door betere communicatie tussen ziekenhuis en ziekenwagens

Enter: de app van Tielemans. Ze ontwikkelde die als onderdeel van haar eindwerk "Time is (t)issue" aan de Thomas More Hogeschool omdat ze niet alleen de problemen in kaart wilde brengen, maar ook op zoek wilde gaan naar een oplossing. Ambulanciers moeten dan enkel de patiëntengegevens in de app ingeven, die ze dan automatisch naar het ziekenhuis stuurt. Die digitale ondersteuning is essentieel, zegt Tielemans. "Als ambulanciers gegevens uit hun hoofd doorgeven is slechts 33% van de gegevens correct. Met digitale ondersteuningsmiddelen wordt dit liefst 99%."