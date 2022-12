Serious verpest: Nederlandse radiopresentatoren in Glazen Huis besmet met corona

Terwijl bij ons De Warme Week maandag is begonnen, is in Nederland afgelopen zondag Serious Request begonnen. Traditioneel worden daarbij drie radiopresentatoren een week lang opgesloten in een glazen huis. Maar de komende dagen zullen de drie dj’s geen bekende gasten meer kunnen ontvangen, want het Glazen Huis gaat helemaal in quarantaine wegens corona.

“Ik heb een positieve coronatest gedaan vanmiddag”, dat zei de Nederlandse radiopresentator Rob Janssen vanavond zelf op 3FM. Zijn collega Sophie Hijlkema is eveneens besmet met het virus, vandaar die hese Ma Flodder-klank in haar stem, zei de presentatrice hierover met wat zelfspot. Hun collega Barend van Deelen is (nog) niet besmet met het virus.