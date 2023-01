Kassei in etalage van keukenzaak in Wemmel, vermoedelijk na ruzie om parkeerplaats

Het vandalisme gebeurde in de keukenzaak op de hoek van de Limburg Stirumlaan en de Eburonenlaan in Wemmel. En dat is niet de eerste keer. Verschillende handelszaken werden eerder bekogeld met kasseistenen. "Dit keer ging het om een jonge gast die een kasseisteen in een plastic zak meehad," zegt uitbater Michaël van de keukenzaak. "Het was doelbewust en ik kamp al een tijdje met zo'n problemen. Ik denk dat het om een discussie gaat met iemand die op mijn parking komen staan is. Ik had hem gevraagd om van de parking en de persoon heeft dat blijkbaar niet geapprecieerd. Sindsdien krijg ik te maken met represailles. Drie maanden geleden is mijn vorig raam al eens stuk geslagen. Nu dus opnieuw en dat is een zware financiële flater om het nieuwe jaar te beginnen", zegt Michaël nog.

"Op de Markt zijn nog enkele ramen van een paar handelszaken gesneuveld", vertelt Michaël. "En dat is een triestige zaak, want wij proberen toch ons best te doen als ondernemer. We hebben al zware kosten met de energieprijzen die de pan uitswingen. Nu is het genoeg geweest. Ikzelf krijg ook weinig steun van de gemeente en daarom heb ik beslist om te vertrekken. Mijn toonzaal staat te koop", besluit Michaël.