Taliban in Afghanistan verbieden vrouwen nu ook toegang tot universiteit

In augustus 2021 kwamen de taliban opnieuw aan de macht in Afghanistan, nadat troepen van de VS en de NAVO zich hadden teruggetrokken. Kort na hun machtsovername hadden ze aangegeven dat ze zich soepeler zouden tonen dan in de periode tussen 1996 en 2001, toen ze een eerste keer aan de macht waren in Afghanistan en daar een schrikbewind voerden.



Ze zouden de rechten van vrouwen en meisjes respecteren, weliswaar binnen het kader van de sharia, het islamitische rechtssysteem. Intussen is echter gebleken dat ze ook nu de strengste interpretatie van de sharia toepassen. Vrouwen wordt niet alleen het recht op onderwijs ontzegd, ze moeten zich ook volledig bedekken en mogen niet naar het park of naar sportcentra.