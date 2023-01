Stad Halle opent pop-up kinderdagverblijf nadat drie crèches sluiten

Vorige week donderdag deelde het Agentschap Opgroeien mee dat drie kinderopvanginitiatieven in Halle de deuren moeten sluiten. Voor één kinderopvang is de sluiting definitief, voor de andere twee gaat het om een tijdelijke schorsing van drie maanden. De ouders van 70 kinderen moesten daardoor op zoek naar een nieuwe opvangplek. De stad Halle helpt hen daar nu bij en opent een pop-up kinderdagverblijf voor in totaal 47 kindjes. Die komen niet allemaal voltijds, waardoor er in totaal 70 kinderen zullen worden opgevangen.

“Het was een immens werk, ons personeel heeft overuren gedraaid”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). “De hele vrijdag en zaterdag hebben ze rondgebeld om de ouders te contacteren en om te bekijken wanneer hun kindje nood had aan opvang. We hebben dat dan allemaal in een programma gegoten en dat is nu gelukt. Er zijn 47 kinderen op afgekomen en we kunnen tot een zestigtal kinderen gaan.”