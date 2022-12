Trams rijden opnieuw normaal in Antwerpen vanaf 9 januari: "Geen tekort meer aan chauffeurs"

Het tekort aan tramchauffeurs is ondertussen zo goed als weggewerkt. Ook al is Antwerpen een moeilijke regio om personeel te vinden, omdat de concurrentie met de haven zo groot is. De Lijn was sinds het begin van de zomer gestart met een brede rekruteringscampagne. Daarnaast werd de capaciteit van de rijscholen van De Lijn om de kandidaten op te leiden, uitgebreid. Ook in het najaar volgden verscheidene jobdagen. Ondertussen is er een werkbaar aantal tramchauffeurs die ingezet kunnen worden.