Trein Tram Bus eist opnieuw 4 treinen per uur tussen Antwerpen en Brussel: "De treinen zijn te kort en zitten overvol"

De organisatie vraagt een investering van de spoorwegen in personeel en materieel. "Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de NMBS en Infrabel weinig ambitie hebben met deze as. Nochtans gaat het om een vitale verbinding tussen enerzijds de hele provincie Antwerpen, Noord-Limburg, het Waasland, de Vlaamse Noordrand en anderzijds Brussel, een gebied dat meer dan 2 500 000 inwoners telt", aldus de open brief. De cijfers spreken volgens TTB voor zich: "de reistijd van Antwerpen naar Brussel (49 minuten) is bijna even lang als vanuit Brugge of Luik naar de hoofdstad."

In de brief hekelt Trein Tram Bus ook de steeds slechtere verbinding tussen de Kempen en Brussel. "De verbinding Brussel – Mechelen – Lier – Turnhout is de enige reguliere verbinding waarop in het weekend helemaal geen treinen rijden, waardoor de reistijd per spoor vanuit de Kempen naar het binnenland buitensporig lang is", klinkt het. Ook het aanbod van P-treinen uit Mol moet beter.