Vernieuwde Winterfeesten in Gent halfweg: "Voorzichtig enthousiasme voor rolschaatspiste"

"Een echte evaluatie kunnen we pas na deze editie van Winterfeesten maken, maar we zijn nu al erg tevreden. We krijgen positieve reacties van het publiek en de standhouders. Elke avond is het er over de koppen lopen. Het weer is nu wat minder, maar we verwachten op het einde van de rit hetzelfde bezoekersaantal als eerdere jaren, ondanks de kortere duur van de feesten", zegt Quinten Goekint van Look i Like. De politie maakt geen schattingen, maar monitort de situatie wel. Voorlopig is het nog nooit gevaarlijk druk geweest.