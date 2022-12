Verplicht deuren sluiten en lichten uit: zo moeten Brusselse bedrijven, winkels en restaurants energie besparen

Voor horecazaken zal in het hele Gewest een verbod gelden voor terrasverwarmers, zowel op elektriciteit als op gas. Op plaatsen waar verwarmingstoestellen "noodzakelijk zijn voor het welzijn van de werknemers", blijven ze wel toegestaan. Terrasverwarmers zijn ook nog toegelaten op gesloten terrassen of in gesloten ruimten waar tijdelijke evenementen plaatsvinden, zoals kermisactiviteiten en culturele of sportevenementen.