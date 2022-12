Nieuwe reeks met Pommelien Thijs exclusief op VRT MAX, ook veel nieuwe programma's op Eén en Canvas dit voorjaar: ontdek ze hier  

VRT zal komend voorjaar twee nieuwe fictiereeksen exclusief uitzenden via VRT MAX, het streamingplatform van de openbare omroep. Met "Knokke off" en "De studio's" wil de VRT vooral een jonger publiek bereiken. Daarnaast komen op Eén en Canvas een hele rist nieuwe programma's, zoals de prestigieuze reeksen "Het verhaal van Vlaanderen" en "Onze natuur". We zetten alles hier op een rijtje.