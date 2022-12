Vrachtwagens mogen vanaf vandaag maar 70 km/u in plaats van 90 km/u rijden op viaduct E17 in Gentbrugge

De beslissing om 70 km/u op te leggen voor vrachtwagens is al maanden geleden genomen, maar toch wordt ze pas vandaag ingevoerd, op 20 december. Volgens Hajo Beeckman van onze verkeersredactie is daar een logische verklaring voor: "Toen ruim 10 jaar geleden omwille van geluidsoverlast voor de buurt de snelheid op het viaduct voor al het verkeer werd verlaagd van 120 naar 90, is ook het scenario onderzocht om de snelheid voor vrachtwagens te verlagen van 90 naar 70."

Uit dat onderzoek bleek dat er toen files zouden ontstaan, want er rijden tienduizenden vrachtwagens per dag over de E17. Dat kan zorgen voor ongevallen in de staart van die file, bij Destelbergen bijvoorbeeld. Hajo Beeckman: "Daarom heeft de Vlaamse overheid toen beslist om die optie niet te lichten. Er was daarna de hoop dat de grondige renovatie de geluidsoverlast verder zou verminderen, maar dat is niet het geval. Daarom komt er nu toch 70 voor vrachtwagens."