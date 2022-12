Corona, RSV én griep zijn in opmars: zo kan je jezelf en je familie beschermen tijdens de feestdagen

Na de twee vermaledijde coronajaren gaan we nu voor het eerst een winter (be)leven mét het virus. En zoals vooraf voorspeld werd - want door het winterse weer zitten we met zijn allen weer meer binnen - zijn de coronacurves weer aan het klimmen. Zo is te zien op het online coronadashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Terwijl het aantal bevestigde coronabesmettingen maar licht gestegen is, is het aantal ziekenhuisopnames de afgelopen week fors gestegen: met 27 procent. Concreet betekent dat dat de afgelopen week gemiddeld 126 covidpatiënten in het ziekenhuis werden opgenomen. In totaal liggen nu bijna 2.000 mensen met covid in het ziekenhuis.