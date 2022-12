Was dit dan echt de laatste foto die Marslander InSight verstuurde? "Ik heb bijna geen stroom meer"

De verkennner landde in 2018 op Mars, voornamelijk om seismische activiteit te meten. De wetenschappelijke doelstellingen waren na goed twee jaar bereikt, zodat de missie momenteel in een "verlengde fase" zit. Sinds zijn aankomst heeft de robot volgens de NASA meer dan 1.300 Marsbevingen geregistreerd die wetenschappers meer informatie over de ondergrond van de planeet hebben verschaft. In mei van dit jaar kwam de kroon op het werk: InSight registreerde een beving met een magnitude van 5, de zwaarste die de robot tot dan toe had gemeten.