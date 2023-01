Werken aan zwart kruispunt in Dendermonde uitgesteld: "Fietsersbond niet akkoord met ontwerp"

Die Raad heeft de Fietsersbond gelijk gegeven en de omgevingsvergunning vernietigd, tot grote ontgoocheling van het stadsbestuur. "Het voorstel van de Fietsersbond is technisch niet mogelijk", zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). "Het is jammer dat ze koste wat kost hun gelijk willen halen en de noodzakelijke werken hierdoor uitstellen. Zij hebben hierin ook een verantwoordelijkheid, want nu blijft de situatie aan het kruispunt gevaarlijk. Het is wat ironisch. Zij zouden moeten opkomen voor de fietsveiligheid, maar nu zorgen ze ervoor dat een zwart kruispunt nog wat langer blijft bestaan. Dit gaat over de veiligheid van heel wat schoolgaande kinderen in Dendermonde."