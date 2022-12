Wingene en Ruiselede gaan dan toch fuseren

Na de vergadering van de gemeenteraad in Ruiselede was er ook bij het talrijke publiek verdeeldheid. Kunstenares Sylvia Konior had speciaal voor de gemeenteraadszitting haar beste trouwkledij aangetrokken. “Ik ben voor de fusie. Ik wil vrijwillig trouwen. Ik vind Wingene een mooie partij. Wanneer we samengaan met Wingene zullen we onze eigenheid behouden. Een huwelijkscontract hoeft voor mij niet, ik vertrouw Wingene volledig. Ik geef me helemaal over. Hopelijk keert de rust nu terug.”

Marc Vandaele, één van de initiatiefnemers van het referendum, blijft strijdvaardig. "Het was een woelige vergadering van de gemeenteraad. Er werd heen en weer geworpen met argumenten, maar er komt niets nieuws bij. De fusie komt nu alsmaar dichter bij. We gaan nu samen zitten en beraden wat we verder gaan doen. We geven zeker niet op. Integendeel.”