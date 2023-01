Zaventem gaat slimme camera's installeren tegen sluipverkeer

De gemeente Zaventem maakt 700.000 euro vrij voor de installatie van vier slimme camera's. Die komen er na een bevraging waaruit gebleken is dat sluipverkeer één van de ergenissen van de inwoners was. Daarom komen er volgend jaar al drie van die camera's in de Kleine Daalstraat en de Devlemincklaan in Zaventem en de wijk rond de Guldendelle in Nossegem. De vierde camera is gepland voor 2024 in de Pastoor Vandereyckenlaan in Sterrebeek.

"Door camera's te installeren, wordt het sluipverkeer gemonitord", zegt de bevoegde schepen Bart Dewandeleer (CD&V). "Zo wordt gekeken wie er wel of niet mag zijn in de bewuste straten. Het is natuurlijk niet zo dat de brave burger zal beboet worden en daarom starten we met een proefproject zodat de kinderziekten, als die er mochten zijn, zeker uit het systeem zijn voor we ermee van start gaan. We zullen dus een permanente evaluatie doen eens de camera's er staan. We verwachten dat de eerste camera's midden 2023 actief zullen zijn", aldus nog schepen Bart Dewandeleer.