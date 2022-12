Oekraïense president Zelenski bezoekt frontstad Bachmoet, Russische president Poetin bedankt veiligheidsdiensten

Bachmoet, een klein stadje in de frontlinie in de provincie Donetsk, is al maandenlang een belangrijk doelwit voor de Russische troepen. Voor de invasie woonden er ruim 70.000 Oekraïners in de stad. Slechts een fractie daarvan blijft nu nog over. De strijd is er ontaard in een ware loopgravenoorlog. Oekraïense troepen slagen er voorlopig wel in de opmars tegen te houden.