Amerikaanse media speculeren over bezoek van Oekraïense president Zelenski aan Washington

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zou plannen hebben om morgen, woensdag, een bezoek te brengen aan Washington. Dat melden verschillende Amerikaanse media, die speculeren op een ontmoeting met president Joe Biden en een toespraak in het Congres in de Amerikaanse hoofdstad. Het zou de eerste keer zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne dat Zelenski zijn land verlaat.