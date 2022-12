Zorgbehoevenden, school en kinderopvang voortaan samen op gerenoveerde site in Boutersem

De werken aan de site Keyseryk in Boutersem hebben 18 maanden geduurd. En vanaf vandaag kunnen 75-plussers uit Boutersem weer terecht in de dagopvang. En dat is een goede zaak, want 9 procent van de inwoners is ouder dan 75 en bijna 6 procent zelfs ouder dan 80 jaar. In deze laatste categorie gaat het om liefst 500 inwoners.

"Van deze dagopvang willen we het kloppend hart van de site maken", zegt directeur Marleen Vanhees van uitbater Ferm. "Op deze plek hebben we enerzijds een groep assistentiewoningen met vooral senioren, maar anderzijds ook de school "De Notelaar" en de buitenschoolse kinderopvang van Ferm. Het is de bedoeling om al deze groepen met elkaar in verbinding te brengen. Zo zijn de kinderen van de school tijdens de speeltijd kerstliedjes komen zingen ter gelegenheid van de opening van de dagopvang. En zo proberen we een huiselijke sfeer te creëren voor mensen met zorgnoden omringd door andere gewone mensen en kinderen", zegt Marleen Vanhees nog.