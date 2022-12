Zwembad van Kapelle-op-den-Bos blijft zeker open tot en met eind 2025

"We hebben met de twee gemeenten ook de intentie om nadien verder samen te werken", zegt Huysmans. "Maar het is wel zo dat er in Willebroek plannen zijn om een nieuw zwembad te bouwen. "Er is een haalbaarheidsstudie bezig en wij willen met Kapelle-op-den-Bos bekijken of we in de toekomst ook daarin zullen participeren. Zo zouden ook de scholen, de clubs en de inwoners van onze gemeente in Willebroek terecht kunnen om te zwemmen. Want het zwembad in Kapelle-op-den-Bos is al behoorlijk oud en we weten dat dat geen oneindige levensduur heeft. Dan lijkt het ons in de toekomst een opportuniteit om ook in de omgekeerde richting samen te werken", besluit burgemeester Huysmans.