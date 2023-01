700-tal bomen worden gerooid langs Boslaan in Dilsen-Stokkem voor nieuwe fietsbrug

Gedurende een tweetal weken zullen er zo’n 700 bomen gerooid worden langs de Boslaan in Dilsen-Stokkem. De bomen moeten weg, zodat er plaats komt voor de nieuwe fietsbrug. Die zal er vanaf volgend jaar gebouwd worden. De kapwerken zullen vooral focussen op niet-inheemse soorten zoals de Amerikaanse eik en de grove den, en geen hinder meebrengen voor het verkeer. Het gekapte hout wordt door de stad Dilsen-Stokkem via een openbare verkoop verkocht aan de hoogste bieder. De stad zal ook een nieuwe inheemse beplanting creëren op een perceel in de omgeving, ter compensatie van de houtkap.