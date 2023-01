Aalst wil niet betalen voor restauratiekosten Sint-Jozefskerk: "40 miljoen euro kan de stadskas niet aan"

Het is voor de stad Aalst duidelijk dat ze geen eigenaar van de kerk wil worden. Maar de stad bekijkt wel of er mogelijkheden zijn om nog iets over te houden van de kerk. De stad heeft vier mogelijkheden bekeken. Ten eerste een restauratie, maar die piste is afgewezen. Of de stad kan niets doen, maar dat zorgt voor onveilige situaties en is ook verworpen. "Dan zijn er nog twee mogelijkheden", zegt schepen Van Overmeire. "Ofwel gaan we voor een volledige afbraak en deklassering of we bekijken een deklassering en behouden de toren." De toren is de hoogste toren van de stad. "En misschien moeten we wel nadenken om die op een of andere manier te behouden."