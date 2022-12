Bewakers verhinderen Afghaanse studentes toegang tot universiteiten

Openbare en particuliere universiteiten in Afghanistan kregen gisteren een brief waarin stond om met onmiddellijke ingang studentes de toegang tot deze onderwijsinstellingen te weigeren. Veel studentes zouden niet op de hoogte zijn geweest van de beslissing van de talibanregering.



Onder meer in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, waar de grootste universiteiten van het land gevestigd zijn, hebben groepen vrouwen zich verzameld aan verschillende campussen in de hoop hun laatste examens te mogen afleggen. Een aantal studentes wilden toegang krijgen tot de bibliotheken.



Er zijn ook verschillende universiteiten gesloten omwille van de wintervakantie, ze heropenen in maart. Maar de universiteitsgebouwen blijven doorgaans wel toegankelijk. Toch mochten de studentes ook daar niet binnen.