Alweer brandstichting in leegstaand vakantiehome in Koksijde

Home Mathilde Schroyens staat al sinds juni 2014 leeg. Het gebouw was eigendom van de stad Antwerpen. Die gebruikte het voor zeeklassen voor de Antwerpse schoolgaande jeugd. Maar dat was verlieslatend en het home werd gesloten en verkocht. Het gebouw zou afgebroken worden en plaats ruimen voor nieuwe woningen maar zover is het nog altijd niet gekomen.

De vele incidenten zijn een doorn in het oog van het gemeentebestuur van Koksijde “In het voorjaar hebben we de investeringsgroep die eigenaar is van het gebouw, een aangetekende brief gestuurd”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Dirk Dawyndt (LB). “Die heeft toen een steviger omheining laten plaatsen rond het hele schooldomein. Sindsdien waren er geen incidenten meer. Maar ik zag onlangs dat er toch weer gaten waren gemaakt in de omheining. Intussen weten we nog altijd niet wanneer er schot komt in de plannen voor een nieuw project. Er is nog geen aanvraag ingediend bij onze diensten."