Na verpleegkundigen leggen nu ook ambulanciers het werk neer in het Verenigd Koninkrijk: "Je moet jezelf zien te redden"

Dat de Britten mogelijk tevergeefs op een ambulance wachten, is volgens Van Bekhoven niet nieuw. “De afgelopen twaalf jaar is er heel hard gesnoeid in de Britse ziekenzorg. Zeven miljoen mensen wachten op een ziekenhuisbehandeling, en mensen overlijden omdat ze te lang moeten wachten op ambulanciers. Er is een permanente staat van crisis.”